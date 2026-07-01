Bakan Gürlek: DNA incelemesi yapıldı ve 19 yıl önce bulunan cesedin kimliği belli oldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faili meçhul suç dosyalarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının, karanlıkta kalmış dosyaları yeniden inceleyerek sonuçlandırdığını belirten Gürlek, bunun son örneklerinden birinin Batman'da yaşandığını ifade etti.

Gürlek, 2007 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan bir erkek cesedine ilişkin dosyanın, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yeniden ele alındığını ve yürütülen titiz çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü çalışmalar ile JASAT başta olmak üzere kolluk birimlerinin araştırmaları sonucunda, cesedin 2007 yılından bu yana hakkında hiçbir resmî işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan'a ait olduğunun DNA incelemesiyle tespit edildiğini aktaran Gürlek, yaklaşık 19 yıl sonra çözülen dosyada elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları doğrultusunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ve şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdi.

Çalışmalarda emeği geçen Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Teşkilatı ve JASAT ekiplerine teşekkür eden Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri bakanlıklarının koordinasyonuyla faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.