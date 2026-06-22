Bakan Gürlek duyurdu: Atama kararnamesi tamamlandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 2025 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararname ile 2 bin 566 personelin atamasının yapıldığını açıkladı.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kararnamenin, kısa süre içerisinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden yayımlanacağını belirtti.
Kararname kapsamında atamaya hak kazanan 2 bin 566 personele yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Gürlek, kararnamenin personele, ailelerine ve teşkilata hayırlı olmasını diledi.