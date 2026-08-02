Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Gürlek, 29 şüphelinin belirlendiğini, 6 kişinin tutuklandığını, 9 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmaların yürütüldüğünü açıkladı.
Gürlek, 29 şüphelinin tespit edildiğini, 6 kişinin tutuklandığını, 9 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını bildirdi.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin yakından takip edildiğini belirterek, "Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Adalet, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının koordinasyonuyla çalışmaların sürdüğünü aktaran Gürlek, yangınların çıkış nedenleri ve sorumluların belirlenmesi için olay yeri incelemeleri, kamera görüntüleri, iletişim kayıtları, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporlarının değerlendirildiğini kaydetti.
Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyetimiz yalnızca vatandaşlarımızın canına, malına ve huzuruna karşı işlenen suçlarla sınırlı değildir. Aynı hassasiyeti ormanlarımız, doğal varlıklarımız ve Yeşil Vatan’ımız için de taşıyoruz.— Akın Gürlek (@abakingurlek) August 2, 2026
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep…