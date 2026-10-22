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Bakan Gürlek duyurdu: Üç faili meçhul dosya daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Mersin ve Osmaniye’de 10 ila 21 yıl öncesine uzanan üç faili meçhul dosyada yeni gelişmeler yaşandığını açıkladı. Dosyalar kapsamında İzmir’de 5, Mersin’de 7 şüpheli gözaltına alınırken, Osmaniye’de bir şüphelinin cinayeti itiraf etmesinin ardından yapılan kazıda kemik parçalarına ulaşıldı.

Haber Merkezi
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Bakan Gürlek duyurdu: Üç faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda üç ayrı dosyada önemli gelişmeler kaydedildiğini bildirdi.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, faili meçhul dosyaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “64 dosyada 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık” ifadelerini kullandı.

İzmir'de 21 yıllık dosyada 5 gözaltı

İzmir’in Menemen ilçesinde 2005 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral’a ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Gizli tanık beyanı ile şüphelilerin iletişim kayıtlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Oral’ın aile bireyleri tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruldu. Bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine 19 Ekim 2026’da operasyon düzenlendi ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muharreme Oral’ın cansız bedenine ulaşılması amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Mersin'de 10 yıllık dosyada 7 gözaltı

Mersin’de 9 Ekim 2016’da kaçırıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Furkan Coşkun’un dosyası yeniden incelendi.

Tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda bazı tanıklarla şüpheliler arasında bağlantılar tespit edildi. 20 Ekim 2026’da 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 7’si gözaltına alınırken, 2’sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

Coşkun’un akıbetinin aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Osmaniye'de cinayeti itiraf etti, kazıda kemik parçaları bulundu

Osmaniye’de 2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk’a ilişkin soruşturmada ise yeni beyanlar üzerine incelemeler derinleştirildi.

Cezaevinde bulunan bir şüpheli, Çabuk’u 27 Ocak 2016’da öldürdüğünü ve bir evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin yer göstermesi üzerine yapılan kazılarda, beton zeminin yaklaşık 4 metre altında kemik parçalarına ulaşıldı.

Kalıntılar, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gürlek, yeni deliller ve teknik incelemeler ışığında faili meçhul dosyaların aydınlatılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, soruşturmaları yürüten cumhuriyet başsavcılıkları ile kolluk birimlerine teşekkür etti.

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