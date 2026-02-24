Bakan Gürlek: Güçlü toplum güçlü Türkiye’nin temelidir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Niğde, Aksaray ve Nevşehir Dernekler Federasyonlarını ağırladı. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Bakan Gürlek, sivil toplum kuruluşlarının (STK) milletin vicdanını, dayanışma ruhunu ve ortak aklını temsil eden yapılar olduğunu belirtti. "Bölgemizin geleceğine dair ortak bir sorumluluğu paylaşıyoruz. Kültürel değerlerimizi yaşatmak, örf ve adetlerimizi korumak, sorumluluk bilincini diri tutmak şehirlerimizin kimliğini daha da güçlü kılacaktır. Güçlü aile, güçlü toplum demektir; güçlü toplum ise güçlü Türkiye’nin temelidir" diye konuştu.

"Hem tarımsal üretim hem de turizm açısından önemli bir potansiyele sahip"

Nevşehir, Aksaray ve Niğde’nin hem tarımsal üretim hem de turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bakan Gürlek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben o bölgede yaşadım. Tarım o bölgenin olmazsa olmazı ama son zamanlarda Niğde'de de Aksaray'da da görüyorum gerçekten turizm de çok ileriye gidiyor. Bu konuda da güzel çalışmalar var. Kapadokya'mızın dünya çapındaki marka değerini, Niğde'mizin tarımsal üretim gücünü, Aksaray'ımızın sanayi ve lojistik imkanlarını doğru planda ve güçlü iş birliğiyle bölgemizi inşallah hep beraber sizlerin de katkılarıyla daha ileriye taşıyacağız. Nevşehirli, Niğdeli, Aksaraylı hemşerilerime kapım her daim açık. Bakanlık olarak biz de bölgenizde çeşitli inşallah hizmetler yapacağız. Zaten inşallah ilerleyen süreçte de şehirlerimizi ziyaret edeceğiz. Federasyonlarımıza bağlı derneklerimizin yürüteceği çalışmada yanınızda olduğumu belirtmek istiyorum."