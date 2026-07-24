Bakan Gürlek: Haluk Levent Yunan adalarına kaçacaktı



Adalet Bakanı Akın Gürlek TRT Haber'de katıldığı yayında "Ahbap soruşturması Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınması ile başladı" dedi ve Haluk Levent'in yurt dışına kaçma planları olduğunu söyledi.

"Haluk Levent Yunan adalarına kaçacaktı"

Bakan Gürlek açıklamasında ‘’Ahbap soruşturması Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınması ile başladı. Şile Belediyesi soruşturması sonrası MASAK raporu hazırlandı. Ahbap Derneği için deprem zamanı 245 milyon dolar para toplandığı belirlendi. Haluk Levent kaçma girişimindeydi ve panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti. Haluk Levent, İzmir'den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent'i aldılar.'' diye konuştu.

"Soruşturma genişleyebilir"

Bakan Gürlek, soruşturmanın genişleyeceğine ilişkin mesaj vererek "AHBAP soruşturması genişleyebilir. İnanılmaz borç senetleri var. Vatandaşın hayır paralarının kumar ve bahis için kullanılması suçtur. Çok büyük bir organizasyon var burada. Haluk Levent'in 41 şirketi var. Aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var. Birçok vatandaşımız Haluk Levent'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı tweetlerle yönlendirenlerin ifadeleri alınıyor." dedi.