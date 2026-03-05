Bakan Gürlek: HSK Etkinliği ve Yargı Verimliliği Büroları kuracağız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu üyeleriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Gürlek, yasama organının hukuk alanındaki rolüne dikkat çekerek, TBMM Adalet Komisyonu’nun yasama organının hukuk alanındaki iradesini temsil ettiğini belirtti. Komisyon bünyesinde ele alınan düzenlemelerin yargı sisteminin yönünü belirlediğini ifade eden Gürlek, komisyon üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Reform belgeleri hukuk devletini güçlendirme amacı taşıyor

Adalet Bakanlığının hazırladığı reform belgeleri ve eylem planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, söz konusu çalışmaların hukuk devletini güçlendirme amacı taşıdığını ifade etti. Yeni eylem planları ve reform belgeleriyle mevcut kazanımların üzerine inşa sürecinin devam ettiğini aktaran Gürlek, kanun yapım sürecinde milletvekillerine teknik destek sağlandığını bildirdi. Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü aracılığıyla milletvekillerine teknik katkı sunulduğunu kaydetti.

Toplumun adalet sistemine duyduğu güvenin artırılmasına yönelik adımların sürdüğünü dile getiren Gürlek, yapılan kanuni düzenlemelerle hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin güçlendirildiğini, yargılamaların hızlandırıldığını ve alternatif çözüm yollarının daha etkin kullanılmasına yönelik önemli kazanımlar elde edildiğini ifade etti.

Kadına karşı şiddetle mücadelede yeni düzenlemeler gündemde

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara değinen Gürlek, son dönemde çıkarılan kanunlarla etkin mücadele yöntemlerinin belirlendiğini söyledi. Mağdur kadınların yaşadığı sorunların güncel olarak takip edildiğini belirten Gürlek, bu kapsamda 12. Yargı Paketi içerisinde yeni düzenlemelerin milletvekillerinin gündemine taşınmasının planlandığını açıkladı.

Suça sürüklenen çocuklara yönelik çalışma platformu kuruldu

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yürütülen çalışmalara da değinen Gürlek, çocukları şiddete yönelten etkenlerin araştırılması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde bir platform oluşturulduğunu aktaran Gürlek, çocukları eğitim ve aile yapısından itibaren şiddete sürükleyen nedenlerin inceleneceğini ifade etti.

Çocukların karıştığı suçlara ilişkin toplumda oluşan cezasızlık algısının giderilmesi için adımlar atılacağını dile getiren Gürlek, suça sürüklenen çocukların cezalarının tamamını çekmesine yönelik bir değerlendirme bulunduğunu söyledi. Bu konuda Meclis bünyesinde bir komisyon kurulduğunu belirten Gürlek, tüm başlıkların kapsamlı şekilde ele alınacağını ifade etti. Amaçlarının uygulamada karşılık bulan ve somut iyileşme sağlayan düzenlemeleri hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Cezasızlık algısının kırılması için yeni adımlar atılacak

Toplumda çocukların karıştığı suçlara yönelik oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için çalışmalar yürütüleceğini belirten Gürlek, düzenlemelerin uygulamada etkili sonuçlar üretmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Adliyelerde irtibat büroları kurulacak

Hâkimler ve Savcılar Kurulu nezdinde başlatılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Gürlek, HSK Etkinliği ve Yargı Verimliliği Büroları kurulacağını açıkladı. Pilot uygulama kapsamında İzmir, Ankara ve İstanbul’da irtibat bürolarının hayata geçirileceğini belirtti.

Belirlenen hedef sürelerin aşılıp aşılmadığının inceleneceğini aktaran Gürlek, hedef süre aşılmış ve dosya kararı çıkmamışsa bunun nedenlerinin araştırılacağını söyledi. Çalışmalarda yapay zekâdan da yararlanılacağını kaydeden Gürlek, vatandaşların en fazla şikâyet ettiği konuların ve bölgesel memnuniyetsizliklerin tespit edileceğini ifade etti.

Gürlek, gecikmenin hâkimden ya da mahkemenin iş yoğunluğundan kaynaklanması durumunda HSK’nın anlık müdahalede bulunacağını belirterek, gerekli görülmesi halinde yeni mahkeme açılabileceğini ya da hâkim takviyesi yapılabileceğini söyledi. Davanın uzamasının hâkim kaynaklı olması halinde terfi, atama ve yer değiştirme yaptırımlarının daha etkili uygulanacağını dile getiren Gürlek, bu adımlar için herhangi bir kanun değişikliğine ihtiyaç bulunmadığını kaydetti.