Bakan Gürlek: Hükümlü ve tutuklular, avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla görüntülü görüşebilmesini sağlayan e-Avukat uygulamasının hayata geçirildiğini duyurarak, haftada iki kez ve toplam 30 dakika ile sınırlı olacak görüşmelerle adalete erişimin kolaylaştırılacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hükümlü ve tutukluların, avukatlarıyla görüntülü görüşebilmesine imkan sağlayacak e-Avukat uygulamasını kullanıma açtıklarını duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini geliştirmeye devam ediyor; yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz. Hükümlü ve tutuklular, sunulan bu ek imkan sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek. Görüşmeler, toplamda 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek. Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artırarak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz."

