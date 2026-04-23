Bakan Gürlek, İsmail Arı ve Alican Uludağ sorusunu yanıtsız bıraktı

TBMM'nin açılışının 106. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlanıyor. Resepsiyona Adalet Bakanı Akın Gürlek de katıldı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın kurulduğuna yönelik açıklaması sorulan Bakan Gürlek, “Evet Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nde bir daire başkanlığı kurduk. Bu şekilde faili meçhul bazı dosyaları, her dosya değil, arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar. Eksiklik varsa ilgili savcı, başsavcı arkadaşlara iletecekler” dedi.

“Dezenformasyon Yasası ile ilgili bir düzenleme bekliyor muyuz? Gazeteci arkadaşlarımız İsmail Arı, Alican Uludağ bu yüzden tutuklandı” şeklindeki soruya da Bakan Gürlek, “Şu an öyle bir şey yok. Teşekkürler” yanıtını verdi.