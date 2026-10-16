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Bakan Gürlek: İzmir’de 3 yıl önce işlenen Ömer Şenol cinayeti aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugüne kadar 61 dosyada 68 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıkladı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2023'te işlenen Ömer Şenol cinayetine ilişkin soruşturmada ise 4 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Haber Merkezi
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Bakan Gürlek: İzmir’de 3 yıl önce işlenen Ömer Şenol cinayeti aydınlatıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar 61 dosyada 68 kişinin öldürülmesi ve 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili olayların aydınlatıldığını açıkladı.

3 yıl önceki cinayet yeniden incelendi

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla faili meçhul dosyaların yeniden incelendiğini belirtti.

Gürlek, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 19 Eylül 2023'te ormanlık alanda ağır yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ömer Şenol'un dosyasının yeniden ele alındığını aktardı. Mevcut delillerin ve iletişim kayıtlarının yeniden değerlendirilmesiyle soruşturmanın derinleştirildiğini kaydetti.

9 şüpheli gözaltına alındı

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 15 Ekim 2026'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli ifadeleri ve yer gösterme işlemleri sonucunda elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturma genişletildi. Dosyaya 4 şüphelinin daha dahil edilmesinin ardından 4 şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

"Hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız"

Gürlek, açıklamasında hiçbir cinayetin karanlıkta kalmaması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve ailelerin adalet beklentilerinin karşılanması için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına, jandarma ve JASAT ekiplerine teşekkür eden Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyalardaki delillerin izinin sürüleceğini ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edileceğini belirtti.

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