Bakan Gürlek: İzmir’de 3 yıl önce işlenen Ömer Şenol cinayeti aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar 61 dosyada 68 kişinin öldürülmesi ve 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili olayların aydınlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla faili meçhul dosyaların yeniden incelendiğini belirtti.

Gürlek, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 19 Eylül 2023'te ormanlık alanda ağır yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ömer Şenol'un dosyasının yeniden ele alındığını aktardı. Mevcut delillerin ve iletişim kayıtlarının yeniden değerlendirilmesiyle soruşturmanın derinleştirildiğini kaydetti.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 15 Ekim 2026'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli ifadeleri ve yer gösterme işlemleri sonucunda elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturma genişletildi. Dosyaya 4 şüphelinin daha dahil edilmesinin ardından 4 şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gürlek, açıklamasında hiçbir cinayetin karanlıkta kalmaması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve ailelerin adalet beklentilerinin karşılanması için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına, jandarma ve JASAT ekiplerine teşekkür eden Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyalardaki delillerin izinin sürüleceğini ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edileceğini belirtti.

ARADAN YILLAR GEÇSE DE HİÇBİR FAİLİ MEÇHUL DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ: 61 DOSYADA 68 CİNAYETİ FAİLİ MEÇHUL OLMAKTAN ÇIKARDIK! Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; hiçbir cinayetin karanlıkta kalmaması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve ailelerin adalet beklentilerinin karşılanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin titiz çalışmalarıyla İzmir’de 3 yıl önce işlenen bir cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 61 dosyada 68 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlığa kavuşturduk. 19 Eylül 2023 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda ağır yaralı hâlde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ömer Şenol’un dosyası yeniden ele alındı. Mevcut deliller ve iletişim kayıtları yeniden değerlendirildi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığımız ve JASAT ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 15 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadeleri ve yer gösterme işlemi sonucunda elde edilen yeni bulgularla soruşturma derinleştirildi. Dosyaya 4 şüphelinin daha dâhil edilmesinin ardından 4 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmayı titizlikle yürüten Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığımıza, JASAT ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyalardaki her bir delilin izini sürmeye, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir cinayeti unutmayacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız!