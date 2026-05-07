Bakan Gürlek: Konkordato süreci kötüye kullanılıyor, düzenleme yapılabilir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ege Bölgesi milletvekilleriyle Ankara Hakimevi’nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Gürlek, konkordato sisteminin amacının şirketlere iflas öncesinde yeniden toparlanma fırsatı sunmak olduğunu belirterek, uygulamanın bazı durumlarda amacının dışında kullanıldığını ifade etti.

"Sistemi kilitliyorlar"

Konkordato ile ilgili bir düzenleme yapmayı düşündüklerinin bilgisini veren Gürlek, "Yani bir bilirkişi raporuyla konkordato kararı alıyorlar. Ondan sonra sistemi kilitliyorlar" ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, konkordato kararının sadece bir defa alınabileceğini anımsatarak, "Bir defadan sonra da artık şirket yeniden hayatta kalabiliyorsa hayatta kalacak, kalamıyorsa da artık şirketin iflasına karar vereceğiz" açıklamasında bulundu.

12. yargı paketi çalışmaları

e-Tebligat yasasının Meclis'te olduğunu hatırlatan Gürlek, yeni düzenlemeyle artık 5 günlük süre içerisinde tebligatın yapılmış sayılacağını belirtti.

12. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklara da değinen Gürlek, "Özellikle bu kanun paketinde bölgelerin ihtiyaçları, milletvekillerimizin önerileri bizim için çok önemli. Bu konu da henüz bitme aşamasına gelmedi" ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, "Yargının Etkinliği Bürosu" ve "Alo Adalet" hattının uyumlu hale getirilmesi için çalışma yaptıklarını kaydetti.