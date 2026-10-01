Bakan Gürlek: Maden ocağı kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde saat 13.15 sıralarında göçük meydana geldiğini hatırlattı.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Hadiseyle ilgili olarak ivedi soruşturma başlatılmış; Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde 3 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre kazadan etkilenen 7 işçimizden 4'ü arama kurtarma ekipleri tarafından tahliye edilmiş, maalesef 2 işçimiz hayatını kaybetmiş, 2 işçimiz hastaneye sevk edilmiştir. Göçük altında bulunan diğer 3 işçimize ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Göçük altında bulunan işçilerimizin bir an önce sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum."