Bakan Gürlek: Mart ayında uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonlarında 3 bin kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mart 2026’da 81 ilde düzenlenen 729 operasyonda 9 bini aşkın şüpheli hakkında işlem yapıldığını, yaklaşık 3 bin kişinin tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik yürütülen mücadeleye ilişkin verileri paylaştı.
Gürlek, bu suçların gençleri bağımlılığa sürüklediğini ve toplumun huzurunu tehdit ettiğini vurgulayarak, aile yapısına ve toplumsal dokuya ciddi zararlar verdiğini belirtti.
Mart 2026’da 81 ilde, 171 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda toplam 729 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 2 bin 996 kişinin tutuklandığını ve 820 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandığını bildirdi.
Operasyonların büyük bölümünü uyuşturucu suçlarının oluşturduğunu kaydeden Gürlek, bu kapsamda 669 operasyonda 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 2 bin 541 kişinin tutuklandığını ifade etti.
Yasa dışı bahis suçlarına yönelik 56 operasyonda ise bin 608 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 455 kişinin tutuklandığı belirtildi. En fazla işlem yapılan ilin İstanbul olduğu aktarıldı.
Gürlek, operasyonlarda görev alan yargı teşkilatı ve kolluk birimlerine teşekkür ederek, bu suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçları; gençlerimizi bağımlılık ve suça sürükleyen, toplumun huzurunu ve geleceğini tehdit eden çok yönlü bir tehlikedir. Bu suçlar, aile yapımızı zayıflatmakta, toplumsal dokuya zarar vermekte; bireyleri ve aileleri telafisi güç…— Akın Gürlek (@abakingurlek) April 7, 2026