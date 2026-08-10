Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek. Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile saat 12:00'de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.
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Adalet Bakanlığı, Bakan Akın Gürlek'in Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşeceğini duyurdu.
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile saat 12.00’de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.
Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.