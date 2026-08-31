Bakan Gürlek açıkladı: Orman yangınları soruşturmalarında 15 tutuklama

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 22-30 Ağustos döneminde meydana gelen 22 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 23 şüphelinin belirlendiğini açıkladı. Gürlek, şüphelilerden 3’ünün tutuklandığını, 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Gürlek, 1 şüphelinin gözaltında bulunduğunu, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğunu belirtti.

1 Haziran’dan bu yana 69 şüpheli tespit edildi

Bakan Gürlek, 1 Haziran’dan bu yana 97 orman yangınına ilişkin yürütülen adli işlemlerde toplam 69 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Bu kapsamda 15 şüphelinin tutuklandığını, 30 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını aktaran Gürlek, 1 şüphelinin gözaltında olduğunu, 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı bulunduğunu ifade etti.

Gürlek, soruşturmaların Cumhuriyet Başsavcılıkları, kolluk birimleri ve orman muhafaza ekiplerinin koordinasyonunda sürdüğünü belirterek, yangınların çıkış nedenleri ile sorumlularının araştırılmaya devam ettiğini söyledi.

Gürlek'in açıklamasının tamamı şöyle:

"22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi; 3 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

1 Haziran’dan bugüne kadar ise 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildi. 15 şüpheli tutuklandı, 30 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli gözaltında, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, kolluk birimlerimizle ve orman muhafaza ekiplerimizle koordinasyon içerisinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya devam ediyor.

Bir kez daha ifade ediyorum: Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin.”