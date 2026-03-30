Bakan Gürlek: SEGBİS uygulamamız ile 62 milyar 697 milyon lira tasarruf sağlandı

Bakan Gürlek, "Ortak Evimiz Dünya" manifestosu çerçevesinde iklim kriziyle mücadelede sürdürülebilir adımlar atıldığını vurgulayarak, Sıfır Atık modelinin temiz çevre bilinci ve atık dönüşümü alanında birçok ülkeye örnek olduğunu ifade etti.

Kaynakların korunması ve israfın önlenmesi amacıyla bu vizyonu kararlılıkla desteklediklerini aktaran Gürlek, adalet hizmetlerinde de Sıfır Atık anlayışını yaygınlaştırdıklarını kaydetti. Gürlek, bilişim teknolojileriyle uyumlu, verimli ve tasarruf sağlayan bir sistem oluşturduklarını belirtti.

Paylaşımda, "e-Tebligat uygulamamız ile 224 bin 29 ağacın kesimi önlenmiş, 33 milyar 983 milyon lira tasarruf sağlanmıştır. SEGBİS uygulamamız ile 62 milyar 697 milyon lira tasarruf sağlanmıştır. e-Duruşma uygulamamız aracılığıyla 4 milyon 937 bin görüşme gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, İzmir, Tarsus ve Sincan'da kurulan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde günlük 5 ton kapasiteyle geri dönüşüm sağlandığı bildirildi. Gürlek, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak amacıyla çevre dostu ve yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmeye devam edileceğini ifade etti.