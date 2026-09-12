Bakan Gürlek: Yeni anayasa, tarihi sorumluluğumuz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yıl dönümüne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, "Demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biri olan 12 Eylül 1980 darbesiyle askeri vesayet, milletimizin iradesini gasp etmiş; sivil siyaseti kesintiye uğratarak ülkemizin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bırakmıştır. 12 Eylül, milli iradenin üzerinde vesayet kurmaya çalışan anlayışın demokrasi tarihimizdeki en ağır örneklerinden biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır. O nedenle 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası’nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye’yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Milletimizin ortak iradesini esas alan; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milli iradenin üzerinde hiçbir vesayet odağının bulunmadığı daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.