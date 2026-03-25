  3. Bakan Gürlek'in kayıtlarını sorgulayan ilçe tapu müdürü tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından tutuklandı.

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D, dün Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Rus turistler Körfez tatillerini toplu şekilde iptal ediyor, Türkiye'ye talep artıyorRus turistler Körfez tatillerini toplu şekilde iptal ediyor, Türkiye'ye talep artıyorDünya

 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiğiDışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiğiGündem

 