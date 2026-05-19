Bakan Gürlek'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Bakan Gürlek mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan milli mücadelemiz, bağımsız ve egemen Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan kutlu yürüyüşümüzün ilk adımı ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Yüzyıl önce yakılan o istiklal meşalesi, milletimizin azim ve kararlılığıyla emperyalist işgalleri püskürtmüş ve bağımsızlığımızın yolunu aydınlatmıştır. Bugün de hedefimiz; aklı hür, vicdanı hür TEKNOFEST kuşağımızla birlikte, tam bağımsız ve güçlü Türkiye idealini yarınlara taşımaktır" dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Gürlek, "Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.