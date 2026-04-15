  1. Ekonomim
  2. Gündem
  Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Soruşturmanın sonuna kadar gidilecek
Takip Et

Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Soruşturmanın sonuna kadar gidilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 yıl sonra raftan inen Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin "Yoğun şüpheler var. Öldürülüp öldürülmediği belli değil. Bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Soruşturmanın sonuna kadar gidilecek
Takip Et

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AKP Grubu'nda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede "2020 yılında vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı, faili meçhula alınmıştı. Başsavcımız bana geldi delilleri topladığını söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında takdir hakkımız yok başsavcı yürütüyor soruşturmayı. Burada yoğun şüpheler var. Öldürtülüp öldürülmediği belli değil. Bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor" dedi.

Gürlek, Gülistan Doku ile gündemdeki diğer soruşturmalar hakkında "Şahısların mesleği-görevi önemli değil" ifadelerine yer verdi.

Bakan Fidan'dan 'Hürmüz' açıklaması: Temaslarımız sürüyorBakan Fidan'dan 'Hürmüz' açıklaması: Temaslarımız sürüyorGündem

 

Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz'deki Türk gemilerine ilişkin açıklamaBakan Uraloğlu'ndan Hürmüz'deki Türk gemilerine ilişkin açıklamaGündem

 