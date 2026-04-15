Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Soruşturmanın sonuna kadar gidilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AKP Grubu'nda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede "2020 yılında vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı, faili meçhula alınmıştı. Başsavcımız bana geldi delilleri topladığını söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında takdir hakkımız yok başsavcı yürütüyor soruşturmayı. Burada yoğun şüpheler var. Öldürtülüp öldürülmediği belli değil. Bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor" dedi.

Gürlek, Gülistan Doku ile gündemdeki diğer soruşturmalar hakkında "Şahısların mesleği-görevi önemli değil" ifadelerine yer verdi.