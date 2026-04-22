Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Gürlek, “Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan tüm iddialar ciddiyetle ele alınmakta; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin bir şekilde yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
"Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir.
Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı" kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."
Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir.— Akın Gürlek (@abakingurlek) April 22, 2026
