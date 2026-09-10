Bakan Gürlek'ten Kaşif Kozinoğlu açıklaması: Cinayet dahil tüm ihtimaller değerlendiriliyor

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Toplantıda Bakan Gürlek'in yürütülen son soruşturmalar ve gündemdeki gelişmeler hakkında yaptığı açıklamalar aktarıldı.

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü

Gazeteciler, Bakan Gürlek'e 2011 yılında cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmadaki son durumu sordu.

Bakan Gürlek, Kozinoğlu'nun ölümünde cinayet dahil tüm ihtimallerin değerlendirildiğini söyledi.

Kozinoğlu'nun mezarında feth-i kabir işlemi yapılacağını anımsatan Gürlek, "DNA örnekleri alınacak, eğer alınan örneklerde bir zehirlenme ya da başka bulgu varsa rapor haline getirilecek ve soruşturma dosyasına sunulacak" dedi.

Gürlek açıklamasında, "Kaşif Kozinoğlu, devletimizin yetiştirdiği müstesna isimlerden ve önemli bir devlet görevlisiydi. Maalesef o dönemde Ergenekon kumpası kapsamında tutukluluk süreci geçirirken, sağlıklı, spor yapan ve öz bakımına dikkat eden bir kişi olmasına rağmen şüpheli şekilde hayatını kaybetti" şeklinde konuştu.

"Bu konuda önemli ihbarlar ve şikayetler vardı"

Gürlek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuda daha önce şikayetler ve ihbarlar vardı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız da bunları dikkate alarak bir soruşturma başlattı. Daha sonra yurt dışında firari bulunan ve FETÖ bağlantısına ilişkin hakkında adli süreç bulunan eski bir cezaevi personelinin önemli beyanlarının ardından bazı adli işlemler gerçekleştirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni deliller ortaya çıkarsa yeni işlemler de gündeme gelebilir; buna elbette Cumhuriyet Başsavcılığı delil durumuna göre karar verecektir."

Alihan Kuriş soruşturması

Bakan Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmada odak noktanın mali ilişkiler olduğunu kaydetti.

Soruşturmanın Almanya'daki adli makamlarla işbirliği içinde yürütüldüğünü ifade eden Bakan Gürlek, "Bazı işlemlerin hangi kaynaklarla, hangi kişiler aracılığıyla ve kimlerin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğinin aydınlatılması amacıyla uluslararası adli yardımlaşma mekanizmaları işletiliyor." dedi.

Alihan Kuriş ve benzeri suç örgütlerinin dini duyguları istismar ettiğini söyleyen Gürlek, "Bir takım kişilerin özel ve lüks bir yaşam oluşturduğuna ilişkin ciddi iddialar bulunuyor" şeklinde konuştu.

"Hiçbir cemaatle, hiçbir dini toplulukla ya da sivil kuruluşla derdimiz yok." diyen Gürlek, tüm soruşturmaların dolandırıcılık iddiaları ile ilgili olduğunu anlattı.

Gürlek şöyle devam etti:

"Bir yapının din kisvesi adı altında devleti ele geçirmeye yönelik faaliyet yürütürse, maddi menfaat sağlarsa yetkili savcılıklar gerekeni yapar."

Rojin Kabaiş'in telefonu inceleniyor

Rojin Kabaiş soruşturmasına da değinen Gürlek, DNA incelemelerinin yapıldığını ve cep telefonuna yönelik teknik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Şu ana kadar doğrudan ve kesin bir sonuca götüren somut bir veriye ulaşılamadığını belirten Gürlek, soruşturmanın ilgili başsavcılık tarafından çok yönlü yürütüldüğünü kaydetti.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması sürüyor

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirten Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının da dosya üzerindeki koordinasyon ve inceleme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yeni dosyaların açılıp açılmayacağına ilişkin ise isim vermenin doğru olmayacağını söyleyen Gürlek, her dosyanın kendi delil durumu içerisinde değerlendirildiğini kaydetti.

AHBAP soruşturması

AHBAP hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten Gürlek, dosyada MASAK tespitleri, müşteki ifadeleri ve itirafçı beyanlarının bulunduğunu söyledi.

Gürlek'in aktardığına göre soruşturmada, toplanan yardımların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, para transferleri, taşınmaz devirleri ve düzenlenen senetler inceleniyor.

Dosyadaki tespitlerde yaklaşık 245 milyon dolarlık para toplandığının ifade edildiğini belirten Gürlek, soruşturmanın seyri ve elde edilecek yeni delillere göre yeni adli işlemlerin gündeme gelebileceğini söyledi.

Gürlek ayrıca bazı kişilerin Haluk Levent'e borç verdiklerini, taşınmaz devrettiklerini veya karşılığında senet aldıklarını ileri sürerek savcılığa başvurduklarını aktardı.

İddiaların hukuki ve mali yönleriyle araştırıldığını belirten Gürlek, soruşturma tamamlanmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı.

İBB dosyasında yeni ihale raporları

İBB ve Ekrem İmamoğlu davalarında "tanık baskısı" iddialarını yalanlayan Gürlek, mevcut yargılamanın dışında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka soruşturmaların da sürdüğünü söyledi.

Bakan, yeni ihale raporlarının incelendiğini ve ek iddianame hazırlığı yapıldığını duyurdu.

Uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonları

Uyuşturucuyla mücadelede taviz verilmeyeceğini belirten Gürlek, kamuoyunca tanınan isimler ve sanat dünyasına yönelik soruşturmaların caydırıcı etkisi olduğunu söyledi.

Futbolun yanı sıra basketbol gibi farklı spor dallarında da yasa dışı bahis ve şike iddialarının incelendiğini açıklayan Gürlek, ekonomik suçlar ve piyasa manipülasyonlarına ilişkin çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

Borsadaki işlemler konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ile koordinasyon içinde hareket edildiğini söyleyen Gürlek, yatırımcıları mağdur eden manipülatif işlemlerin karşılıksız bırakılmayacağını ifade etti.