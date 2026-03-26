Bakan Gürlek'ten Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gürlek'e yönelik "sistematik karalama ve iftira kampanyası" yürüttüğü, "sahte belge kullanarak iftira attığı" belirtildi.

Dilekçede, Özel'in, Gürlek hakkında kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığı, belirli tarihlerde yaptığı açıklamalarla Gürlek'i hedef aldığı, Gürlek'in "kişilik haklarına ağır saldırı" yapıldığı ifade edildi. Özel'in daha önce de farklı tarihlerde aynı iddiaları dile getirdiğine işaret edilen dilekçede, bu durumun "süreklilik arz eden ve sistematik bir saldırı" niteliği taşıdığı kaydedildi.

"Gürlek'in onlarca taşınmazı olduğu" ve "bunların yasa dışı yollarla elde edildiği" iddialarının "tamamen asılsız, gerçeğe aykırı ve hayal ürünü" olduğu belirtilen dilekçede, Özel'in açıklamalarında kullandığı tapu görsellerinin "kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla üretildiği" ve sahte olduğu aktarıldı.

Dilekçede, Özel'in "hakaret", "iftira", "özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği belirtilerek, atılı suçlardan cezalandırılması istendi.

Bakan Gürlek, ayrıca CHP Genel Başkanı Özel hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.