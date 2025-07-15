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Bakan Hakan Fidan, New York'ta Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16-17 Temmuz’da BM Genel Sekreteri ev sahipliğinde New York’ta düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılacak.

Haber Merkezi
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Bakan Hakan Fidan, New York'ta Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılacak
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda, mart ayında Cenevre'de yapılan benzer toplantıda adanın iki tarafı arasında mutabakata varılan altı iş birliği alanında kaydedilen gelişmeler ele alınacak.

Taraflar, bu başlıklarda gelinen noktaya ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

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