Bakan Işıkhan: 2023 istihdam rakamları 20 yılın en yükseği olacak

Arnavutköy'deki Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İş İnsanları ile Buluşma" programında konuşan Işıkhan, hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan, sokakların nabzını tutan ve toplumun sesi olan asıl mercinin, milletin kendisi olduğunu söyledi.

Işıkhan, bu anlayışla görev alanları ne olursa olsun, bugün olduğu gibi 21 yıldır her daim vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi.

İşçisinden işverenine, sivil toplum kuruluşundan özel sektörüne kadar toplumun her kesimiyle sürekli dirsek teması içerisinde olduklarını kaydeden Işıkhan; il il, ilçe ilçe dolaşarak iş dünyasının temsilcileriyle sık sık bir araya geldiklerini anlattı.

Çalışma hayatının sorunlarını çözüyoruz

Bakan Işıkhan, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, ticaret odalarının talep ve önerilerine hiçbir zaman kulaklarını kapatmadıklarını, karşılaştıkları sorunların çözümü hususunda her zaman sosyal diyalogla çaba harcadıklarını ifade etti.

Katılımcı sosyal devlet anlayışlarının gereği her zaman milletle birlikte hareket ettiklerini aktaran Işıkhan, bugün de aynı hassasiyetle, çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda vatandaşıyla, halkıyla iç içe olan, kronikleşmiş ne kadar sorun varsa tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla hizmet sunduklarını söyledi.

2023 göstergeleri çok iyi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 4,5 büyümeyle Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Dolar bazında milli gelirimiz Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aşmış durumda. Kişi başına düşen milli gelir de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Diğer yandan, bu ay içinde açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002'den bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranı ve istihdam oranlarını bekliyoruz. Aynı şekilde tüm diğer göstergeler, son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağına işaret etmektedir."

Kredi notu artırımını değerlendirdi

Uyguladıkları başarılı ve disiplinli ekonomi politikalarının somut sonuçlarını yavaş yavaş almaya başladıklarını anlatan Işıkhan, "En son uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch kredi notumuzu bir kademe yükseltirken görünümümüzü 12 yıl sonra pozitife çevirdi. Orta vadeli programa sadık kalarak politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Türkiye olarak bu disiplini sağladıkça, sağlam temeller üzerinde büyüdükçe ve kalkındıkça, vatandaşlarımıza refah ve gelir olarak kısa süre içerisinde bunların yansımaya başladığını da inşallah göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.