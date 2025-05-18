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Bakan Işıkhan açıkladı: 95 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) düzenlemesi kapsamında 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan açıkladı: 95 ilaç geri ödeme listesine alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesi kapsamında 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

5'i kanser, 6'sı diyabet, 5'i kronik immün trombositopeni, 5'i talasemi (demir bağlayıcı), 5'i astım ve KOAH tedavilerinde kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 88'i yerli üretim olan 95 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi" ifadelerini kullandı.

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