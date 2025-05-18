Bakan Işıkhan açıkladı: 95 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesi kapsamında 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.📑



💊İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim. pic.twitter.com/AubMD1Hv50 — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 18, 2025

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

5'i kanser, 6'sı diyabet, 5'i kronik immün trombositopeni, 5'i talasemi (demir bağlayıcı), 5'i astım ve KOAH tedavilerinde kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 88'i yerli üretim olan 95 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi" ifadelerini kullandı.