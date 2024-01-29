Bakan Işıkhan asgari ücretteki 2 lirayı açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kanal 7'de katıldığı canlı yayında asgari ücretin net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğinin anımsatıp, 2 liraya dair kamuoyundaki tartışmalara değindi.

Işıkhan konuya dair yaptığı açıklamada "Biz net olarak ifade ediyoruz ama brüt olarak belirleniyor. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanıyor. Tamamen teknik bir şey. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı bir düzenleme" ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan'ın konuşmasının tamamı şöyle:

"Asgari ücret belirlenirken, günlük ve brüt olarak belirlenmekte. Biz net olarak ifade ediyoruz ama brüt olarak belirleniyor. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanıyor. Tamamen teknik bir şey. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı bir düzenleme. Şimdi buna göre de 2024 yılı brüt asgari ücretin aylık tutarı brüt olarak 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Saatlik tutarı da 88 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş. Kesintilerin ardından da net asgari ücret tutarı da 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirleniyor. Biz de bu rakamı ifade ettik."