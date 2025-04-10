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Bakan Işıkhan, Çayırhan maden kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda meydana gelen kazada yaralanan işçileri ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan, Çayırhan maden kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda dün gece meydana gelen kazada yaralanan ve Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen maden işçilerini ziyaret etti. Bakan Işıkhan'a ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz'ın yanı sıra TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da eşlik etti.

Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda yaşanan elim kaza sebebiyle yaralanan maden işçisi kardeşlerimizi tedavi gördükleri Etlik Şehir Hastanesi'nde Ankara Milletvekilimiz Sayın Asuman Erdoğan, Bartın Milletvekilimiz Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay ile birlikte ziyaret ettik. İşçi kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan acil şifalar temenni ediyor, kıymetli ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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