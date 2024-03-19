Bakan Işıkhan duyurdu: 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 37'si yerli üretim olmak üzere 47 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu. Bakan Işıkhan tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

* Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.



İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.https://t.co/xsUhm8cOjk pic.twitter.com/crBc5HxARr — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 19, 2024

Işıkhan tarafından yapılan gönderide listede: 3 kanser, 3 multipl skleroz, 1 immunosupresan, 7 antibiyotik, 6 kan, 3 diyabet ilacının da yer alacağını görülüyor.