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Bakan Işıkhan duyurdu: 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan duyurdu: 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 37'si yerli üretim olmak üzere 47 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu. Bakan Işıkhan tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

* Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

Işıkhan tarafından yapılan gönderide listede: 3 kanser, 3 multipl skleroz, 1 immunosupresan, 7 antibiyotik, 6 kan, 3 diyabet ilacının da yer alacağını görülüyor.