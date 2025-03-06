Bakan Işıkhan duyurdu: 5 kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) beş ilacım daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumun'un (SGK) geri ödeme listesindeki kanser tedavisinde kullanılan ilaç sayısını artırmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuz beş adet kanser ilacını daha geri ödeme kapsamına aldı. Kanserle mücadelede her adımda yanınızdayız!"
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık.💊— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 6, 2025
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim. pic.twitter.com/QS7g9GoGbC
Hangi kanser türlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar geri ödeme listesine alındı?
Bakan Işıkhan'ın paylaşımına göre göre multipl miyelom, lenfoma, kronik miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar geri ödeme listesinde yer aldı.