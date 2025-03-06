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Bakan Işıkhan duyurdu: 5 kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) beş ilacım daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan duyurdu: 5 kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumun'un (SGK) geri ödeme listesindeki kanser tedavisinde kullanılan ilaç sayısını artırmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz beş adet kanser ilacını daha geri ödeme kapsamına aldı. Kanserle mücadelede her adımda yanınızdayız!"

Hangi kanser türlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar geri ödeme listesine alındı?

Bakan Işıkhan'ın paylaşımına göre göre multipl miyelom, lenfoma, kronik miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar geri ödeme listesinde yer aldı.

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