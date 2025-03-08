Bakan Işıkhan duyurdu: Hemofili A ilacı geri ödeme kapsamına alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Hemofili A hastalarına deri altı uygulanabilen ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan, "Hastanede damar yolu açılmasına gerek kalmadan evde uygulanabilen bu tedavi ile özellikle Hemofili A hastası çocuklarımıza ve ailelerine büyük kolaylık sağlamış oluyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hemofili A hastalarının derilerinin altına uygulanabilen ilacının geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Hastanede damar yolu açılmasına gerek kalmadan evde uygulanabilen bu tedavi ile özellikle hemofili A hastası çocuklarımıza ve ailelerine büyük kolaylık sağlamış oluyoruz. Özellikle Hemofili A hastası evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum."
Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 8, 2025
Özellikle Hemofili A hastası evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar… pic.twitter.com/YsC5Ah95oB