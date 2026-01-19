Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR'dan gençlere 19 bin 250 lira destek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR bünyesinde yürütülen Gençlik Programı aracılığıyla genç katılımcılara verilen günlük harçlık miktarının 1083 liradan 1375 liraya yükseltildiğini ve bu sayede aylık desteğin 19 bin 250 liraya ulaştığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla İŞKUR Gençlik Programı kapsamında hayata geçirilen yeni artışın ayrıntılarını duyurdu. Açıklamada, gençlerin iş gücü piyasasına katılımını artırmak ve istihdam süreçlerini daha erişilebilir hale getirmek için atılan adımlara dikkat çekildi.
Cep harçlığı bu yıl 1375 liraya yükseldi
Genç nüfusa yönelik desteklerin güçlendirildiğini vurgulayan Işıkhan, program çerçevesinde sağlanan katkıların kapsamının genişletildiğini belirterek güncellenen uygulamaya ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
"İŞKUR Gençlik Programı’na desteğimizi büyütüyoruz. Günlük 1083 lira olarak uyguladığımız cep harçlığını bu yıl 1375 liraya yükseltilttik. Böylelikle programa ayda 14 gün katılım sağlayan gençlerimize 19 bin 250 lira destek sağlayacağız."
Bakan Işıkhan, genç bireylerin her türlü süreçte destekçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Gençlerimize inanıyoruz; üreten, çalışan, hayalleri olan gençlerimizin yanındayız." dedi.