Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR'dan gençlere 19 bin 250 lira destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla İŞKUR Gençlik Programı kapsamında hayata geçirilen yeni artışın ayrıntılarını duyurdu. Açıklamada, gençlerin iş gücü piyasasına katılımını artırmak ve istihdam süreçlerini daha erişilebilir hale getirmek için atılan adımlara dikkat çekildi.

Cep harçlığı bu yıl 1375 liraya yükseldi

Genç nüfusa yönelik desteklerin güçlendirildiğini vurgulayan Işıkhan, program çerçevesinde sağlanan katkıların kapsamının genişletildiğini belirterek güncellenen uygulamaya ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

"İŞKUR Gençlik Programı’na desteğimizi büyütüyoruz. Günlük 1083 lira olarak uyguladığımız cep harçlığını bu yıl 1375 liraya yükseltilttik. Böylelikle programa ayda 14 gün katılım sağlayan gençlerimize 19 bin 250 lira destek sağlayacağız."

Bakan Işıkhan, genç bireylerin her türlü süreçte destekçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Gençlerimize inanıyoruz; üreten, çalışan, hayalleri olan gençlerimizin yanındayız." dedi.