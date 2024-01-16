Bakan Işıkhan: Emeklilerle ilgili düzenleme anlamlı, Cumhurbaşkanımız açıklayacak...
Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Emeklilerle ilgili düzenleme anlamlı. Cumhurbaşkanımıza farklı alternatifler sunduk. Açıklama taktiri kendisinde.” dedi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Emeklilerle ilgili düzenleme anlamlı. Cumhurbaşkanımıza farklı alternatifler sunduk. Açıklama taktiri kendisinde” dedi.
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