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Bakan Işıkhan: İşgücü piyasasına yönelik politikalarımız sürecek

Bakan Işıkhan, “İşgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan: İşgücü piyasasına yönelik politikalarımız sürecek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hedeflerimizi gerçekleştirmek için işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, bugün açıklanan işsizlik verileriyle ilgili olarak X'ten yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İşsiz sayısı 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azaldı. Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında da gerileme devam ediyor. Bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,7 puan azalan işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı ocak ayında bir önceki yıla göre 501 bin kişi artarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 49,2 oldu.

İşgücü, 2025 yılı ocak ayında bir önceki yıla göre 287 bin kişi artarak 35 milyon 534 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti.

Gençlerimizin istihdama katılımlarını destekleyen ve kariyerlerine adım atmalarını sağlayan programlarımızın etkisini görmeye devam ediyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yıla göre 1,9 puan azalarak yüzde 14,9 seviyesine geriledi.

Hedeflerimizi gerçekleştirmek için işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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