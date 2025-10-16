  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Işıkhan, Katarlı mevkidaşı Al Marri ile bir araya geldi
Takip Et

Bakan Işıkhan, Katarlı mevkidaşı Al Marri ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Katar Çalışma Bakanı Dr. Ali Bin Smaikh Al Marri ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Işıkhan, Katarlı mevkidaşı Al Marri ile bir araya geldi
Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları 6’ncı İslam Konferansı kapsamında Katar Çalışma Bakanı Dr. Ali Bin Smaikh Al Marri ile görüştü.

Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları 6’ncı İslam Konferansı için dost ve kardeş ülke Katar’dayız. Konferans Başkanı, Katar Çalışma Bakanı Dr. Ali Bin Smaikh Al Marri ile Bakanlıklarımız arasında koordinasyon içerisinde seyreden ilişkilerimizi ve iş birliğimizi ele aldık. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sahte pasaportla 24 milyon liralık arsa vurgunu: 6 gözaltıSahte pasaportla 24 milyon liralık arsa vurgunu: 6 gözaltıGündem
5 soru 5 cevap: Eurofighter'lar Türkiye için neden önemli? İşte bilinmesi gerekenler...5 soru 5 cevap: Eurofighter'lar Türkiye için neden önemli? İşte bilinmesi gerekenler...Gündem
Benzine indirim gelecek: İşte 16 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek: İşte 16 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
2025 Ekim otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detayları2025 Ekim otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detaylarıOtomotiv

 

Gündem
Adalet Bakanı Tunç, Bükreş Türk Şehitliği’ni ziyarette bulundu
Adalet Bakanı Tunç, Bükreş Türk Şehitliği’ni ziyarette bulundu
Sahte pasaportla 24 milyon liralık arsa vurgunu: 6 gözaltı
Sahte pasaportla 24 milyon liralık arsa vurgunu: 6 gözaltı
Mango'nun telefon ve mail bilgilerini de kapsayan müşteri verileri ele geçirildi
Mango'nun telefon ve mail bilgilerini de kapsayan müşteri verileri ele geçirildi
Aktaş soruşturmasında şirketlere kayyum haberlerine erişim engeli
Aktaş soruşturmasında şirketlere kayyum haberlerine erişim engeli
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Türkiye'ye krtik ziyaret
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Türkiye'ye krtik ziyaret
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda konuşma yaptı
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda konuşma yaptı