Bakan Işıkhan, Katarlı mevkidaşı Al Marri ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları 6’ncı İslam Konferansı kapsamında Katar Çalışma Bakanı Dr. Ali Bin Smaikh Al Marri ile görüştü.

Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları 6’ncı İslam Konferansı için dost ve kardeş ülke Katar’dayız. Konferans Başkanı, Katar Çalışma Bakanı Dr. Ali Bin Smaikh Al Marri ile Bakanlıklarımız arasında koordinasyon içerisinde seyreden ilişkilerimizi ve iş birliğimizi ele aldık. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.