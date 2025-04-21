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Bakan Işıkhan Kilis'te incelemelerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan Kilis'te incelemelerde bulundu
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Işıkhan, ilk olarak Kilis Valiliğini ziyaret etti, Vali Tahir Şahin'den kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Daha sonra kentte bir otelde düzenlenen, "Ben İyiysem, Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi" seminerine katılan Işıkhan, ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kentte faaliyet gösteren çikolata fabrikasının işçileriyle yemek yiyen Işıkhan, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasını gezdi, işçilerle sohbet etti.

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