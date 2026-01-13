Bakan Işıkhan'dan CHP'ye 'emekli aylığı' tepkisi: Önce SGK borçlarını ödeyin
Bakan Işıkhan, CHP’nin emekli aylıklarıyla ilgili Meclis’te nöbet tutacaklarını açıklamasına sert sözlerle karşılık verdi. Işıkhan konuya ilişkin "Mecliste nöbet tutacağınıza önce; emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun." ifadelerini kullandı
