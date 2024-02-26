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Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merakla beklenen staj ve kademeli emeklilik hakkında açıklama yaptı. Işıkhan, "Staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." diye konuştu.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
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Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti MYK'sı sonrasında soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, bir gazetecinin "Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılack mı?" sorusuna "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.

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