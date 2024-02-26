Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti MYK'sı sonrasında soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, bir gazetecinin "Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılack mı?" sorusuna "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.