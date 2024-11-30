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Bakan Işıkhan'dan Kayseri'deki fabrika yangınına ilişkin açıklama: Süreci yakından takip ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan ve 3 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

AA
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Bakan Işıkhan'dan Kayseri'deki fabrika yangınına ilişkin açıklama: Süreci yakından takip ediyoruz
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Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 işçimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz."

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