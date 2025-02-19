Bakan Işıkhan'ın acı günü: Ablası Seyhan Güneş vefat etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ablası Seyhan Güneş'in vefatıyla sarsıldı. Güneş'in cenazesi, yarın İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İzmir Hacılarkırı Mezarlığı'na defnedilecek.

Cenaze namazı 20 Şubat'ta kılınacak

Işıkhan'ın ablası Seyhan Güneş, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. İzmir Hacılarkırı Mezarlığı'nda defnedilecek olan Güneş'in cenaze namazı 20 Şubat'ta İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Bakan Kurum, başsağlığı dileklerini iletti

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’ın hayatını kaybeden kıymetli ablası Seyhan Güneş’e Allah’tan rahmet; Sayın Bakanımız başta olmak üzere ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Merhumenin mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.