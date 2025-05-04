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Bakan Kacır açıkladı! TEKNOFEST KKTC’ye rekor katılım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST KKTC'ye ilişkin olarak, "Ada tarihinin en büyük etkinliğini gerçekleştirdik ve 225 bin ziyaretçiyle KKTC'de Milli Teknoloji Hamlesi rüzgarı estirdik" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Kacır açıkladı! TEKNOFEST KKTC’ye rekor katılım
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu.

TEKNOFEST'te Kıbrıs Türkleri ile el ele bir rekora imza atıldığını belirten Kacır, "Ada tarihinin en büyük etkinliğini gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından 225 bin ziyaretçimizle birlikte KKTC'de Milli Teknoloji Hamlesi rüzgarı estirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Nice TEKNOFEST’lerde bu coşkuyu yaşamak ümidiyle"

Bakan Kacır, paylaşımında "İlkinden bu yana teşrif ettiği TEKNOFEST'lerde gençlerimizi cesaretlendiren, Türk milletinin özgüven devriminin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, KKTC'de TEKNOFEST’e mükemmel bir ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve tüm devlet erkanına, gençlerimizin ilham kaynağı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a, bizleri bağrına basan tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimize, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve tüm paydaş kurumlarımızda TEKNOFEST'e emek veren yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Nice TEKNOFEST’lerde bu coşkuyu yaşamak ümidiyle." dedi.

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