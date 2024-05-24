Bakan Kacır: DOKA ve DOKAP eliyle 10 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi etkinlik ve programa katılmak için Rize’ye geldi. İlk olarak Rize Valiliğini ziyaret eden Bakan Kacır, ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) tarafından düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ programına katıldı.

Programda kendisine Türkiye’nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı eşlik etti. Bakan Kacır programın ardından Rize Ticaret Borsası’nda düzenlenen ‘DOKA DOKAP Projeleri İmza ve Açılış Töreni’ programına katıldı.

Burada konuşan Kacır, Rize’ye 162 projede 671 bilim insanına 408 milyar destekte bulunulduğunun altını çizerek, "22 yıl öncesine kadar şehrimizde sadece iki elin parmağı kadar KOBİ’miz KOSGEB desteklerinden yararlanıyordu. KOSGEB eliyle bugüne kadar 6 bin 700’den fazla KOBİ’mize 777 milyon lira destek sağladık. Özellikle sel felaketi başta olmak üzere doğal afetlerden etkilenen KOBİ’lerimizin yaralarını hızla sardık. 186 KOBİ’mize 207 milyon 924 bin 526 lira finansmanı ilk 12 ayı geri ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli olarak kullandırdık. Şehrimizi Bilim, Ar-Ge ve inovasyonda daha ileriye taşımak için teknopark kurduk. TÜBİTAK akademik, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında 162 projeye ve 671 bilim insanına 408 milyon lira destekte bulunduk” ifadelerini kullandı.

Rize’ye yapılacak bilim merkezi hakkında da bilgi veren Kacır, Rizeli gençlerin bilim yeteneklerini pekiştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, “Önümüzdeki dönemde Rize’mize inşallah bilim merkezini kazandıracağız. Rize Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçireceğimiz bilim merkezimiz; gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artıracak. Merkezimiz; doğa bilimleri, matematik, teknoloji, tasarım, astronomi, uzay ve havacılık alanlarında gençlerimize edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökme ve kendi projelerini geliştirme imkanı sunacak. 1700 metrekarelik sergi, 500 metrekarelik atölye ile birlikte planetaryum alanları olacak olan bilim merkezimizi gençlerimizin ve Rizeli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Rizeli uşakların, kız-erkek, Rizeli gençlerin bilim ve teknoloji yolculuğunda takım çalışması ve liderlik yeteneklerini de pekiştiriyoruz” dedi.

“DOKA ve DOKAP eliyle büyüklüğü 84 milyon liraya ulaşan 10 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz”

DOKA eliyle 181 projeye katkı sağladıklarını kaydeden Bakan Kacır, "Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’mız eliyle Rize’mizde, kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 181 projesine 433 milyon lira destek sağladık. DOKAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile son 10 yılda kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin toplam 98 projesine 1,3 milyar lira destek sağladık. Bugün de DOKA ve DOKAP eliyle şehrimize kazandırdığımız toplam proje büyüklüğü 84 milyon liraya ulaşan 10 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu projelerle genç istihdamını teşvik ediyoruz.

Gençlerimizi dijital yetkinliklerle buluşturuyoruz. Engel tanımayan bireylerimizin sosyal hayata ve istihdama katılımını sağlıyoruz. Ardeşen’de kurduğumuz soğuk hava deposuyla kivi ve üzümsü meyveler başta olmak üzere ilimizde üretilen tarım ürünlerinin uzun süre muhafazasını sağlıyoruz. Çiftçilerimizin rekabet gücünü artırıyoruz. Şehrimizin turizm altyapısını güçlendiren projelerle Fırtına Vadisi ve Hemşin Göletinin turizm potansiyelini açığa çıkarıyoruz.

Açılışını gerçekleştirdiğimiz Rize’ye değer katan 10 projenin yanında, 2024 yılı Yatırım Programı kapsamında Rize’de hayata geçireceğimiz proje büyüklüğü 109 milyon liraya ulaşan 11 proje için de ilgili kuruluşlarla protokol imzalayacağız. Şehrimizde heyelan riskini azaltarak güvenli ulaşımı tesis edecek, Tarım, hayvancılık ve turizmi destekleyecek, gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak, fırsat eşitliğini temin edecek bu projelerle şehrimizin kalkınma yolculuğuna ivme kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Programda konuşan DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ise, “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak bölgenin kalkınma potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu faaliyetlerin etkisiyle Rize ilimizde turizm olarak birçok alanda önemli çıktılar elde ettik. Bölgemizin genel kalkınma hamlesini ve hikayesini desteklemek amacıyla ajansımız çeşitli projelerle çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün bu kapsamda ajansımız tarafından desteklenen projelerimiz için sayın bakanımızın teşrifleriyle açılışı yapacağız” dedi.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin de, “Proje, toplam miktarı da yüz yirmi milyon yedi yüz bin liralık projelerin imza törenini gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte 7 adet projemizin de açılış törenini yapacağız. Özellikle turizm, tarım, hayvancılık, eğitim, kültür başlıklarında yeşil yolla birlikte bölgenin kalkınmasını, gelişmişliğini sağlamak için kamu kurumları üzerinden projelere destek veren önemli bir bakandır.

Tabii Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedefler doğrultusunda misyon veren misyonumuzu göz önünde bulundurarak Sayın Bakanımızın da himayelerinde özellikle vurgulamak istiyorum. Bu projelerin desteklenmesinde, onaylanmasında sayın bakanımızın ciddi katkıları var. Çünkü kaynakları almak, yer ele geçirmek çok kolay değil. Özellikle bu konuda bakanımızın bugüne sonsuz oldu. Tabii ucu açık değil. Harcadığımız kaynakların mutlaka bilinci var.

Bize tahsil edilen limitler dahilinde Rize’mize yüz yirmi milyon yedi yüz bin liralık aldığımız kaynak 11 il arasında bir numarada. İnşallah bugün ve bundan sonra bu desteklerini devam edecektir. Özellikle Rize merkezdeki işlerimizde toplantılarımızda ilimizle ilgili ne hedef koyduysak bununla ilgili hedefleri projelendirmesinde önümüze gelmesinde ciddi bir mutfak çalışması yapıyorlar. Tabii mutfak çalışmasında özel evlerimiz var” ifadelerini kullandı.