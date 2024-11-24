Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: İl başkanı hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ı havalanına uğurlamak için yola çıkan konvoy Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun Kabahaydar kavşağında kaza yaptı

6 kişi yaralandı

Serdar Ç.’nin kullandığı 34 DJP 778 plakalı Dacia marka otomobil, İbrahim Halil A.’nın kullandığı 63 AAE 452 plakalı Hyundai marka otomobile yandan çarptı. Kazada 34 DJP 778 plakalı otomobildeki 3’ü polis 4 kişi, diğer aracın sürücüsü İbrahim Halil A. ile araçta bulunan Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İl başkanı hayatını kaybetti

Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılarda Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine giden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, görevlilerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.