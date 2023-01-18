Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda bu yıl yolcu sayısı 70 milyonu geçecek

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı’nda görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, hem gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hem de soruları yanıtladı. Yapımı devam eden projelerle ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda hayata geçirdiği altyapı projeleriyle büyük mesafeler aldığını, bu alanda kazandığı tecrübeyi ihraç eden bir konuma geldiğini söyledi.

Akaryakıt ve zamandan tasarruf

Projelerin 2053 yılına kadar planlandığını aktaran Karaismailoğlu, "Çanakkale Köprüsü 2,5 milyar euro. Bugün yapmaya kalksanız 3,5 milyar euro. Ayrıca bu kadar kısa sürede de yapamazsınız. 17 yılda Bolu Dağı Tüneli yapılamadı. Yabancı müteahhitler paramızı aldılar, işi de bitirmediler. Bugün geliyorsunuz 4 yılda biten Çanakkale Köprüsü. 17 yıl gecikme, projenin zararı 400 milyon euro. Bugün yaptığımız yatırımlar sayesinde 1 milyar litre akaryakıttan, 7 milyar saat zamandan tasarruf sağlıyoruz. Çevresel kazançlarımız 100 binlerce ağaç demektir" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı en kıymetli işimiz

Adil Karaismailoğlu, uluslararası toplantılarda İstanbul Havalimanı'nın başlangıcından bugüne kadar olan hikayesini anlattığında hayranlıkla izlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Atatürk Havalimanı'nın kapasitesi dolduktan sonra ve dolmaya yakın bu işin planlaması, doğru zamanda doğru yatırım yapılması dünyada en kıymetli işlerimizden bir tanesi. Bu kadar kısa bir sürede devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar euro bir yatırımla Türkiye'nin ekonomisine, dünyaya kazandırmak herkesin yapabileceği bir iş değildi. Bu işi planlanmış ve başarılı bir şekilde bu süreci yönetmek gurur dolu bir iş.

İstanbul Havalimanı’nda hem THY büyüyecek hem de çeşitlilik artacak

Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti: ’’ Pandemi etkilerinin devam etmesine rağmen geçen yıl 65 milyon yolcu ağırlayan İstanbul Havalimanı, beklenenin üzerinde bir performans gösterdi. Bu yıl yolcu sayısı 70 milyonu geçecek. Türkiye'yi dünyaya bağlayan bir merkez burası. Türkiye'nin ve İstanbul'un 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak. Yolcu sayısını arttırmak, burayı geliştirip büyütmek, bakanlık olarak en büyük görevimiz. Hem THY büyüyecek hem de çeşitlilik artacak. Günlük 500 bin nüfusun olduğu devasa bir yaşama alanı. İstanbul'a değil dünyaya hizmet ediyor" dedi.

İstanbul’da iki havalimanı büyüyecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'na da değinen Bakan Karaismailoğlu ikinci pistin mayıs ayında bitirileceğini ifade ederek, "Sabiha Gökçen şu anda 35 milyon yolcu kapasitesine sahip. Yeni bir kapasite genişletme ihalesi ile birlikte burayı da daha büyütmeyi planlıyoruz. Hem İstanbul Havalimanı hem Sabiha Gökçen Havalimanı büyüyecek" diye konuştu. Geçen yıl 32 milyon yolcu ağırlayan Antalya Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na benzer bir modelle devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 765 milyon euro bir yatırımla genişletileceğini kaydeden Karaismailoğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın ise benzer modelle 300 milyon euro bir yatırım yapılacağını söyledi.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu

İstanbul Havalimanı'nın 22 Ocak'tan itibaren metrosuyla dünyaya hizmet vereceğini vurgulayan Karaismailoğlu şu şekilde devam etti:

"Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu pazar günü Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle açacağız. İlk önce Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasını hizmete açacağız. Kağıthane'den başlayacak metromuz Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk-İhsaniye-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Kargo güzergahında hizmet verecek. Önümüzdeki yaza girmeden Kağıthane –Gayrettepe arasındaki 3.5 kilometreyi haziran ayına varmadan açacağız. Ayrıca pazar günü açacağımız Kağıthane istasyonumuzla beraber Mecidiyeköy-Mahmutbey hattını Kağıthane hattıyla entegre olacak. Önümüzdeki yıl sonuna doğru İstanbul Havalimanı'ndan sonra Arnavutköy, Başakşehir ve Marmaray’a kadar uzanan bölümü var. Yıl sonu itibariyle bitirdiğimizde burası 69 km uzunluğunda devasa bir metro hattı olacak. Bütün metro haltlarını birbirine bağlayan bir metro hattı."

İstanbul Havalimanı'na hızlı tren

Bununla birlikte önemli bir projeyi yürüttüklerini ve yakın zamanda ihaleye çıkacaklarını kaydeden Karaismailoğlu "Ankara-İstanbul-hızı tren hattı Gebze'den ayrılarak Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Yavuz Sultan Selim köprüsü ve İstanbul Havalimanı’na kadar ulaşım buradan Avrupa'ya kadar devam edecek. İstanbul Havalimanı metro istasyonu, İstanbul Havalimanı arasına gelecek hızlı trenin istasyonu. Hızlı tren ağımızla İstanbul Havalimanı’nın hızlı tren ağımızla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Kanal İstanbul ihtiyaçtan doğdu"

Adil Karaismailoğlu, 'Kanal İstanbul' projesine de değindi. Karaismailoğlu "Dünya ticaret hacmi şu anda 12 milyar ton. 2030 yıla geldiğimizde 25 milyar tona çıkacağı gözüküyor. Bugünden tedbir almamız lazım. Ancak bugünden de ciddi problemler var. Gemilerin bekleme maliyetleri ve Marmara Denizi'ne verdiği sıkıntılar var. İstanbul Boğazı dünyanın en riskli deniz su yollarından biri. Geçmişte yaşanmış kazalar var. Bugün 40 bin gemi geçiyor. Suveyş Kanalı’ndan yılda 24 bin gemi geçiyor. 9 miyar dolarlık kazanç sağlıyorlar. Buradaki bu yoğunluğu azaltmak için devlet olarak çözüm bulmak zorundayız. Kanal İstanbul tamamen bir ihtiyaçtan doğmuş. Boğazı kapatmayacağız, yükünü hafifleteceğiz" şeklinde konuştu.

"Kanal İstanbul’un maliyeti kendi gelirleri ile karşılanacak"

Kanal İstanbul’un maliyetini kendi gelirleri ile karşılayacak bir proje olarak hayata geçireceklerini ifade eden Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Şu anda Kanal İstanbul üzerinden geçen vatandaşımızı ulaşım ihtiyacını karşılayacak Sazlıdere Köprüsü ve bağlantı yolarında inşaatlar devam ediyor. Halkalı’dan Avrupa’ya giden tren hattımız Kanal İstanbul’un altından geçecek şekilde tünel olarak projelendirildi. İmar hatlarına başlandı. Ulaşım yolları bittikten sonra ana ihalemizi yaparak dünyanın en büyük alt yapı projelerinden olan Kanal İstanbul’u da kendi gelirleri ile finansa edecek şekilde ülkemizin hizmetine sokacağız. Karadeniz’deki büyük bir lojistik bir limanı ile birlikte Roterdam ve Singapur limanlarına benzer bir limanla Karadeniz’deki lojistik hareketliliğe yön vereceğiz."

"Metro hattına hafriyat döktüler"

Geçen yıl 15 milyona yakın turist ağırlayan İstanbul'un ekonominin merkezi olduğunu aktaran Karaismailoğu "İstanbul kendi kendine yetemediği zaman dışarıdan buraya kimse gelir mi? İstanbul yatırım ister. Metro ile birlikte bütün ulaşım ağlarının planlanması gerek. Birinci şart metro hatlarının bitirilmesi gerek. İstanbul ulaşım ana planında bin 100 kilometre metro yapılması gerekiyor. Şu anda 284 kilometre İstanbul’da işletilen metro hattı var. Bunların hepsi 2019 yerel seçimler öncesi yapılmıştı. Bizim bitireceklerimizle birlikte 380 kilometreye ulaşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bitirmesi gereken 100 kilometre hat. Ama görüyoruz ki hiç öyle bir heyecan da yok öyle bir dert de yok. Başakşehir-Kayaşehir metro hattını yapmayacaklarını söylediklerinde biz devraldık. Devraldığımızda yüzde 5'ti yapım oranı. Başakşehir metrosuna paralel Mahmutbey-Esenyurt metrosu var. Oda yüzde 1’lerde falandı. Onun da güneyinde Bağcılar, Kirazlı’ dan Halkalı’ ya 9 kilometre bir metro hattı vardı. O da yüzde 5’lerdi. Başakşehir metrosunu bitiriyoruz. Diğer hatlarda üzerinden 4 yıl geçti. Diğer hatlarda bir ilerleme yok. Belediyelere devletimiz bir bütçe verdi. Ama maalesef paralar da iş de ortada yok. Bunun hesabını zamanı geldiğinde milletimiz sandıkta soracaktır. Bunun yanında dünyada bir ilki gerçekleştirdiler. Yapımından sorumlu oldukları metro hattının üzerinde hafriyat döken belediye olarak tarihe geçtiler." diye konuştu.