Bakan Kirişci: Barajlar kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğünde, deprem bölgesindeki barajların durumu ve Adana'daki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Felaketin, 10 ili kapsaması, art arda 2 büyük depremin olması ve Mısır'dan Gürcistan'a kadar geniş bir coğrafyada hissedilmesi nedeniyle diğerlerinden ayrıştığını anlatan Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

"En son yapılan çalışmalarda 108 bin kilometrekarelik bir coğrafyayı ve 13 milyonluk nüfusu etkilediği gözlemlenmektedir. Bulgaristan'ın yüzölçümü dikkate alındığında, bunun tam 108 bin kilometrekarelik alana denk geldiğini ifade edebiliriz. 100 bin kilometrekarelik Güney Kore için de depremin etkilediği alanla ilgili mukayese bu manada yapılabilmiş olur. Nüfus bakımından ise Avrupa'nın pek çok ülkesinin nüfusunun üzerinde bir nüfus etkilenmiştir."

Kirişci, deprem uzmanlarına göre, depremlerin sismik cihazlarla ölçülmesinden bu yana dünya üzerindeki fay hatlarında, böylesine bir kırılmanın yaşanmadığına işaret ederek, "Fayın kırılma uzunluğuyla ilgili de rekor olduğunu, 500 kilometrelik uzunluğa tekabül ediyor, bu yönüyle dünyada ilk olduğunu ilgili uzmanlar ifade etmektedir. Bu nedenle, 6 Şubat depremlerini sadece ülkemizde değil, dünyada da 'asrın felaketi' olarak tanımlıyoruz. Bilim insanları da bunu teyit ediyor" diye konuştu.

Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Barajlarla ilgili dezenformasyon ne yazık ki arama kurtarma çalışmalarını olumsuz yönde etkiledi. Bu yaygaraları çıkaranlarla, yardım tırlarını, enkazları yağmalayanları aynı grupta değerlendiriyoruz. Bunların gerçek insan olup olmadıkları konusunda bizim bir değerlendirmemiz ve bu şekilde açıklamamız olmuştur.

Deprem bölgesi ve yakın çevresinde 140 baraj ve gölet var. Bunların 110'u barajdır, 30'u da gölettir. Hiçbir tesisimizde baraj güvenliğini tehdit eden bir durum söz konuşu değildir. Aynı bölgede özel sektör tarafından işletilen 172 hidroelektrik santraliyle ilgili de herhangi bir sorunun bulunmadığını belirtmek isterim. Barajlarımız, DSİ ekiplerimiz tarafından her gün kontrol edilmektedir. Bölgedeki baraj ve göletlerin 140'ına da ulaşılmış olup 132'sinde acil müdahaleyi gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır.

Su sızıntısının bulunmadığını da belirtirken, 8 barajımız takip altındadır. Bunlardan Malatya Sultansuyu Barajı ve Osmaniye Arıklıkaş Göleti'nin suyunu boşalttık. Atatürk Barajı ve Yarseli Barajı'yla ilgili iddiaların da asılsız olduğunu, yerinde yaptığımız incelemelerde kamuoyumuzla paylaştık. 3 gün önce Atatürk Barajı'nı, dün de Hatay'da Yarseli Barajı'nı yerinde teknik ekibimizle inceledik. Kretlerde çatlaklar var ama bu çatlaklar her zaman olan bir şey. Ama bu çatlakların barajın tehlike doğuracağı noktasında asla değerlendirilmemesi gerektiğini, bütün kamuoyuna duyurmak istiyorum."

Asi Nehri'nde anlık kontroller yapılıyor

Vahit Kirişci, ülke sınırları dışındaki barajları da anlık olarak takip ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Suriye rejimi kontrolündeki Al Rastan Barajı'ndaki çalışmalar nedeniyle barajın kapakları açılmış. Bu durum yerel kaynaklardan öğrenilir öğrenilmez DSİ ekipleri Asi Nehri'nin debisini kontrol etmeye başladı. Nehrin debisi saniyede 15 metreküp iken, bu 130 metreküp saniyeye yükselmiş.

DSİ ekiplerinin müdahalesiyle Asi Nehri Türkiye'ye giriş yapmadan Afrin Kanalı'na yönlendirilmiş ve su seviyesi 103 metreküp saniyeye geriletilmiştir. Şu an itibarıyla Asi Nehri'nin debisi 91 metreküp saniyeye kadar düşmüş olup, DSİ ekiplerince anlık kontroller yapılmaktadır. Herhangi bir risk söz konusu değildir."