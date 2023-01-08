Bakan Kirişçi: Bitkisel üretim 128 milyon tona ulaşacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarım ve Orman Gençlik Konseyi Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, gençliğin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin tüm ihracatının 2002'de 36 milyar dolar olduğunu, 2022'de ise 254,2 milyar dolara yükseldiğini anlatan Vahit Kirişci, şu açıklamayı yaptı: "Tarım ürünleri ihracatı da 30 milyar doları bulmuş oldu. Gelecek yıl bunu 36 milyar dolara çıkarmış olacağız. Artan nüfusa, artan turist sayısına rağmen 30 milyar dolarlık ihracatı yapan bu ülkenin eli öpülesi üreticileridir.

Bu yıl 128,6 milyon ton bitkisel üretimle tüm zamanların rekorunu kıracağız. Bu ülkenin ürettikleriyle iftihar edin. Tohumculukta geldiğimizde noktada 117 ülkeye ihracat yapıyoruz ve 215 milyon dolar gelir elde ediyoruz.

Tarımı bir milli güvenlik meselesi, orman varlıklarımızı nefes almak adına akciğerlerimiz olarak görüp bunları korumak, geliştirmek, güçlendirmek, tahkim etmek ve orman köylüsünü ormanla barışık hale getirmek, tarım sektöründe verimliliği, kaliteyi, rekabeti sağlamak lazım."

Savunma sanayi, ulaştırma, eğitim ve sağlık alanlarında atılan adımlara, milli ve yerli projelere değinen Kirişci, şöyle konuştu:

"İstişare kültürü önemli, yönetmek değil yönetişim anlayışı içinde olmak önemli. Biz, sizlerle oturacağız birlikte değerlendireceğiz ve tartışacağız. Ortak bir yol haritası bulacağız. Çünkü bugün tarım sektöründe ve ormancılıkta bulunanların yaş ortalaması 54'ün altında değil. Buradan inovatif bir şey çıkmaz. Genç olmanın, o körpe dimağlara sahip olmanın, bu dinamizmin sektörümüze, tarıma, ormana katacağı çok şey var."

Türkiye Yüzyılı'nda tarım sektörüne yönelik hedeflerin olması gerektiğini dile getiren Kirişci, üreticilerin dijitalleşmeden ve teknolojiden yararlanma hakkı olduğunu belirtti.