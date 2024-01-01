Bakan Koca açıkladı: Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeği Hatay'da dünyaya geldi.

2024'ün ilk dakikalarında dünyaya gelen Muhammet Talha bebeğin videosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında, "Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek." ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında, Gaziantep Şehir Hastanesinde İpek ve Mehmet çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen Muhammed Alparslan'a, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Seher ve Onur çiftinin bebeği Doruk Ayaz'a, İzmir Şehir Hastanesinde Sultaniye ve Uğur çiftinin bebeği Yüsra'ya ve Kocaeli Şehir Hastanesinde Şule ve Mustafa çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen Aybike'ye ve ailelerine yeni yıl dileklerinde bulundu.

Paylaşımda, yeni yılın ilk bebeklerinin görüntüleri de yer aldı.