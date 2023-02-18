Bakan Koca: Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklar şuan kontrol atında
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili risklerin erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altında olduğunu bildirdi.
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden kaynaklı hastanelere yatanların ve olası bulaşıcı hastalıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.
10 afet ilindeki hastanelerde deprem sebebiyle yatan hasta sayısının 6 bin 108, taburcu edilen hasta sayısının ise 13 bin 612 olduğunu bildiren Bakan Koca, “Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır." dedi.