Bakan Koca: Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklar şuan kontrol atında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden kaynaklı hastanelere yatanların ve olası bulaşıcı hastalıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

10 afet ilindeki hastanelerde deprem sebebiyle yatan hasta sayısının 6 bin 108, taburcu edilen hasta sayısının ise 13 bin 612 olduğunu bildiren Bakan Koca, “Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır." dedi.