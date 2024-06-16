Bakan Koca duyurdu: Bayramın ilk gününde 'acemi kasap' bilinçosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramın ilk gününde Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu söyledi. Koca, "Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen yaralanmalara ilişkin açıklama yaptı.
16 bin kişi yaralandı
Bakan Koca, açıklamasında "Bayramın ilk gününde Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu" ifadelerine yer verdi.
Vatandaşlara uyarıda bulunan Koca, "Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz" dedi.
Bakan Koca, "Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek." dedi.