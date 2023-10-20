Bakan Koca: Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız
Bakan Koca, "Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye, Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırız." açıklaması yaptı.
Filistinli silahlı gruplarla çatışmada 14. güne girilirken, İsrail'in Gazze'ye artan saldırıları bölgedeki durumu ağırlaştırmaya devam ediyor.
Saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı gün geçtikçe artarken İstanbul'da düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgeye sağlık hizmeti konusunda destek gönderebileceklerini bildirdi.
Koca, "Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye, Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırız." dedi.