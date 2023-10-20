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Bakan Koca: Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız

Bakan Koca, "Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye, Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırız." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
İHA
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Filistinli silahlı gruplarla çatışmada 14. güne girilirken, İsrail'in Gazze'ye artan saldırıları bölgedeki durumu ağırlaştırmaya devam ediyor.

Saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı gün geçtikçe artarken İstanbul'da düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgeye sağlık hizmeti konusunda destek gönderebileceklerini bildirdi.

Koca, "Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye, Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırız." dedi.

 

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